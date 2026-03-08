Barcelona'ya galibiyeti Lamine Yamal getirdi

İspanya Ligi'nde 27. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 68. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezonki 23. lig maçında 14. golünü attı.

Bu gaibiyetin ardından Barcelona puanını 67'ye yükseltti ve Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkardı. Athletic Bilbao, 35 puanla 9. sırada kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Athletic Bilbao, Girona'ya konuk olacak. Barcelona, Sevilla'yı ağırlayacak.