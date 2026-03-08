İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'ya galibiyeti Lamine Yamal getirdi
Spor

Barcelona'ya galibiyeti Lamine Yamal getirdi

Barcelona, La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti 68. dakikada Lamine Yamal'ın attığı gol getirdi.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 01:32 - Güncelleme:
Barcelona'ya galibiyeti Lamine Yamal getirdi
ABONE OL

İspanya Ligi'nde 27. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 68. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezonki 23. lig maçında 14. golünü attı.

Bu gaibiyetin ardından Barcelona puanını 67'ye yükseltti ve Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkardı. Athletic Bilbao, 35 puanla 9. sırada kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Athletic Bilbao, Girona'ya konuk olacak. Barcelona, Sevilla'yı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.