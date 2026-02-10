İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
  • Barcelona'ya geri dönüyor? Lionel Messi için dikkat çeken iddia
Spor

Barcelona'ya geri dönüyor? Lionel Messi için dikkat çeken iddia

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden efsane futbolcu Lionel Messi hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya gündeme getirildi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli süper star, beş yıl sonra gerçekleşecek Barcelona başkanlığı seçiminde bizzat aday olmayı veya aday olacak bir isme yönetimsel açıdan destek vermeyi planlıyor.

Ayrıca 38 yaşındaki ismin, Inter Miami ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya yeniden yerleşip kulüp işlerine dahil olmayı düşündüğü öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Lionel Messi, geçen sezon Inter Miami formasıyla 49 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4157 dakika süre alan 38 yaşındaki Arjantinli yıldız, 43 gol ve 26 asistle skora etki etti.

