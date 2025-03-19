Barcelona'ya geri mi dönüyor? Lionel Messi için sürpriz iddia

Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi. TNT Sports Argentina'nın haberine göre, Katalan devi, Arjantinli süperstarı 2026/27 sezonu itibarıyla yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Habere detaylarında; Messi'nin Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kulübün sahibi Jorge Mas, efsane oyuncunun yeni stadyum açılışında takımda olacağını belirtti. Ancak Barcelona'nın planları, 39 yaşındaki Messi'nin La Liga'ya son bir dönüş yapabileceğini gösteriyor.