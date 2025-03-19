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Spor

Barcelona'ya geri mi dönüyor? Lionel Messi için sürpriz iddia

Kariyerine MLS ekibi İnter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında çıkan habere göre 39 yaşındaki yıldız futbolcunun efsanesi olduğu Katalan devi Barcelona'ya dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mart 2025 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Barcelona'ya geri mi dönüyor? Lionel Messi için sürpriz iddia
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Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi. TNT Sports Argentina'nın haberine göre, Katalan devi, Arjantinli süperstarı 2026/27 sezonu itibarıyla yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Habere detaylarında; Messi'nin Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kulübün sahibi Jorge Mas, efsane oyuncunun yeni stadyum açılışında takımda olacağını belirtti. Ancak Barcelona'nın planları, 39 yaşındaki Messi'nin La Liga'ya son bir dönüş yapabileceğini gösteriyor.

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