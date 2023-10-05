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Spor

Barcelona'ya kötü haber! Lewandowski, El Clasico'da olmayacak

Barcelona, Porto karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinin burkulduğunu açıkladı.

5 Ekim 2023 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Barcelona'ya kötü haber! Lewandowski, El Clasico'da olmayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan Barcelona'da Robert Lewandowski şoku yaşanıyor.

Barcelona, karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinin burkulduğunu açıklarken, Polonyalı golcünün bir süre takımla birlikte olamayacağı belirtildi.

EL CLASICO'YU KAÇIRABİLİR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Robert Lewandowski'nin 27 ekim tarihinde oynanacak Real Madrid karşılaşmasında oynama ihtimalinin olmadığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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