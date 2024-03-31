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Spor

Barcelona'ya tek gol yetti!

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, evinde konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.

31 Mart 2024 Pazar 01:10 - Güncelleme:
Barcelona'ya tek gol yetti!
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La Liga 30. hafta maçında Barcelona, sahasında Las Palmas ile karşılaştı.

Katalan devinin ev sahipliğinde oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Xavi'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Raphinha attı.

Barcelona'da Lewandowski'nin 5. dakikada, Raphinha'nın ise 19. dakikada kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

LAS PALMAS 10 KİŞİ KALDI

Las Palmas'ta kaleci Alvaro Valles 24. dakikada kalesini terk ederek Raphinha'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 67'ye yükseltti ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indirdi. Las Palmas ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Cadiz ile oynayacak. Las Palmas ise Sevilla'yı ağırlayacak.

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