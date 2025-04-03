Barcelona'ya tur için tek gol yetti

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.
İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.
Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.