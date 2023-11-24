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Spor

Barcelona'yı endişelendiren istatistik!

Katalan devi Barcelona cumartesi günü oynanacak olan Rayo Vallecano deplasmanında Alman kaleci Marc Andre Ter-Stegen'in sakatlığı olması nedeniyle Inaki Pena ile çıkacak. Ancak Pena'nın ilginç maç istatistiği Barcelona'yı endişelendiriyor.

24 Kasım 2023 Cuma 14:36 - Güncelleme:
Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
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Barcelona, La Liga'da cumartesi günü Rayo Vallecano deplasmanına konuk olacak.

Bu karşılaşma öncesi Barcelona'da çarpıcı bir istatistik dikkat çekiyor. Katalan devinde sakatlığı bulunan Alman kaleci Marc Andre Ter-Stegen yerine bu maçta kalede Inaki Pena'nın oynaması bekleniyor.

İKİ MAÇTA DA MAĞLUBİYET

Inaki Pena, Barcelona'nın kalesinde daha önce iki lig maçında yer alırken, Katalanlar bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona, 24 yaşındaki kalecinin sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda, geçen sezon ligde Real Valladolid'e 3-1, Celta Vigo'ya ise kaybetmişti.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK OYNADI

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Barcelona ile Rayo Vallecano'nun karşı karşıya geleceği maç, 25 Kasım Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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