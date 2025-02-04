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Spor

Barcelona'yı tercih etseydi ne olurdu? Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor

Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken milli yıldız Arda Güler İspanyol basınında yine gündem oldu. Transfer olduğu günden bu yana süre bulmakta zorlanan genç yıldız için ayrılık iddiaları kuvvetlendi. İspanyol basınının ise artan iddiaların ardından 'Arda Güler Barcelona'yı tercih etseydi ne olurdu!' başlığında yaptığı haber gündem oldu. İşte o haberin detayları...

Akşam4 Şubat 2025 Salı 14:13 - Güncelleme:
Barcelona'yı tercih etseydi ne olurdu? Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor
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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Barcelona ve Real Madrid'in kıyasıya bir rekabet verdiği Arda Güler'de, kazanan eflatun beyazlılar olmuştu.

Fakat Arda için Madrid günleri beklediği gibi gitmese de oyuncunun takımda kalacağı başkan Perez tarafından sürekli dillendirildi.

İspanyol basını ise Arda Güler'in, Real Madrid yerine Barcelona'yı tercih etmesi durumunda yaşanacak senaryoları kaleme aldı.

"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAYACAKTI"

Arda Güler'in Barcelona'ya transfer olması durumunda Hansi Flick'in takımıyla farklı bir deneyim yaşayacağı belirtilen haberde; Arda Güler'in yapabilecekleri göz önüne alındığında Katalan devi için tam bir joker olacağı belirtildi.

"DANİ OLMO OLMAYACAKTI"

Yine çıkan haberde; Arda Güler'in Barcelona'yı seçmesi halinde İspanyol orta saha oyuncusu Dani Olmo'nun transfer edilmesine gerek kalınmayacağı aktarıldı.

Arda Güler'in, hem orta sahada hem de hücumda yaptığı işler ve sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, ilk 11'de forma giyebileceği kaydedildi.

"ŞUANKİ DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Haberin detaylarında Arda Güler'in şu anki durumunun endişe verici olduğu bildirilirken, "Arda oynadığı zaman çok kaliteli bir performans gösterdi ama bu tam anlamıyla değerlendirilmeye yetmedi.

FC Barcelona taraftarları, Arda Güler'in Blaugranas'a transfer edilememesinden şimdilik üzüntü duyuyor. Kendisinin çok yetenekli bir futbolcu olduğunu, ancak her geçen sezon yeteneğini kaybettiğini düşünüyorlar.

Yaz transfer döneminde neler olacağı ise merak konusu." İfadelerine yer verildi.

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