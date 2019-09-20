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Barcelona'yı yıkacak 80 milyon Euro'luk mektup

Antoine Griezmann ile Barcelona arasındaki transfer görüşmelerinin mart ayında başladığına dair elektronik postalar ortaya çıktı.

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Antoine Griezmann ile Barcelona arasındaki transfer görüşmelerinin, Atletico Madrid'in iddia ettiği üzere mart ayında başladığı ortaya çıktı.
 
El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Antoine Griezmann'ın avukatı Sevan Karian'ın Barcelona ile yaptığı görüşmelerinin elektronik posta kayıtlarını, futbolcunun babası Allan ve kız kardeşi Maud'a gönderdiği ortaya çıktı. Yazışmalarda Griezmann'ın avukatı, bonuslar ve imza parası üzerine konuştuğu görüldü.
 
Yazışmaların denk düştüğü tarihlerde Atletico Madrid'in Juventus ile Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktığı, Barcelona ile ligde hala şampiyonluk yarışına devam ettiği de anlaşıldı.
 
Atletico Madrid, Barcelona'nın Antoine Griezmann ile serbest kalma maddesinin 200'den 120 milyon euro'ya düştüğü 1 Temmuz'dan itibaren anlaştığını ve bu nedenle Katalan kulübünün kendilerine 80 milyon euro daha ödemesi gerektiğini açıklamıştı.
 
Kırmızı beyazlı kulüp, bu nedenle hukuki yollara da başvurduğunu duyurmuştu.

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