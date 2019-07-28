Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralandı
Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir hamle yaptı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Karadeniz temsilcisine transfer oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
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