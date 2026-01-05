İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Barış Alper: Bu maçı kazandık ama bir maç daha var
Spor

Barış Alper: Bu maçı kazandık ama bir maç daha var

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
Barış Alper: Bu maçı kazandık ama bir maç daha var
Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

Maçın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maç inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

