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  • Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın gözdesi oldu! Nuri Şahin harekete geçti
Spor

Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın gözdesi oldu! Nuri Şahin harekete geçti

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 'Barış Alper Yılmaz'ın yüzde 20 payı bizde ama bu konuda Galatasaray'dan bir görüşme talebi gelmedi. Onu Liverpool istiyor, Arsenal istiyor diye duyuyorum ama Nuri Şahin'in istediğini biliyorum.' dedi.

Akşam Gazetesi10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın gözdesi oldu! Nuri Şahin harekete geçti
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Barış Alper Yılmaz, Milli Takım forması altında EURO 2024'te gösterdiği harika performansla Avrupa'nın gözdesi olmayı başardı. Galatasaray, 2021 yılında 24 yaşındaki oyuncuyu 2.1 milyon euro karşılığında Ankara Keçiörengücü'nden transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar, Barış'ın olası bir transferi durumunda Ankara ekibine yüzde 20 pay verecek. CimBom'un bu yüzde 20 payı da almak için Ankara Keçiörengücü ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı biliniyor. Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, bu konu ile ilgili Akşam Gazetesi'ne konuştu:

TÜRKİYE'NİN YÜZÜ OLACAK

Barış Alper Yılmaz'ın yüzde 20 payı bizde ama bu konuda Galatasaray'dan bizimle bir görüşme talebi gelmedi. Liverpool istiyor, Arsenal istiyor diye duyuyorum ama Nuri Şahin'in kesinlikle istediğini biliyorum. 50 milyon euro fiyatın çıkacağını sanmıyorum. 30 milyon euro civarında satılabilir. Türk futbolu için gençlerin önünün açılması gerekiyor. İnşallah kendisi için hayırlı olan kararı verir. Önemli olan para değil. Önemli olan Barış Alper'in başarılı olacağı bir takıma gitmesi çünkü Türkiye'nin yüzü olacak.

ASTON VİLLA VE ARSENAL İDDİASI

Avrupa basını, Barış Alper Yılmaz ile ilgili haberler yapmaya devam ediyor. İngiliz basını, genç oyuncu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi: Aston Villa için bu yaz iyi bir seçenek. Unai Emery'nin yeni sezon başlamadan önce Türk sansasyonunu kapmak için elinden geleni yapması akıllıca olacaktır.

İspanyol www.fichajes.net ise Arsenal'in istediği Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın 50 milyon euro fiyat belirlediğini duyurdu.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Barış Alper'i kesinlikle bu sezon takımda tutmak istiyor.

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