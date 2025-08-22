Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz'la ilgili gelen bir soruya da cevap verdi.

"TAKIMI BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM"

Başarılı bir takımı bozmayı uygun görmediğini belirten Dursun Özbek "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz." dedi.

"BİR PLANLAMA, HEDEF KOYMUŞUZ!"

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek." ifadelerini kullandı.

"UEFA İLE PROBLEM OLMAMALI"

Sponsorluk gelirleri hakkında da konuşan Dursun Özbek "Geçtiğimiz sezon 80 milyonluk sponsorluk yaptık. UEFA'ya uyum sağlamak açısından sponsorluklar önemli. Bu gelirlerinizin yüzde 80'ini harcamalarda kullanabiliyorsunuz. Bu sezon kriter yüzde 70'e düştü. Sponsorluk anlaşmalarımızın daha da yukarı çekilmesi gereği var. Bu manada çalışmalarımız devam ediyor. Benim aldığım intiba, geçen senenin çok çok üzerine çıkacağız. Başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Bu çerçevede sponsorluk çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeler imzalanacak. UEFA kriterleri çerçevesinde Galatasaray'ın herhangi bir probleme düşmemesi bilincindeyiz." şeklinde konuştu.