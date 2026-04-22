  • Barış Alper Yılmaz: Biz böyle planlamamıştık
Spor

Barış Alper Yılmaz: Biz böyle planlamamıştık

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın kupadan elenmesinin ardından üzgün olduklarını belirterek istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

22 Nisan 2026 Çarşamba 23:29
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesi ile ilgili konuşan Barış Alper, "Günay ağabey ile başlamak istiyorum. Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Derbiye hazırlanacağız. Taraftarımızla kenetlenip, derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

