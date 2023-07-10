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Spor

Barış Alper Yılmaz bombası! Dünya devinden inanılmaz teklif

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettirdi. Yıldız isim Barış Alper Yılmaz için birçok takımın radarına girerken İtalyan devi milli yıldız için resmen harekete geçti. İşte detaylar...

10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz bombası! Dünya devinden inanılmaz teklif
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa kulübü ile adı anılırken, İtalya'nın dev kulüplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A İTALYAN KANCASI

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER İÇİN 10 MİLYON EURO

İtalyan ekibi Lazio, Barış Alper Yılmaz için 10 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenilirken Galatasaray'ın bu transfer teklifi hakkında nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ BİRDEN ÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz orta sağ sol açıkta oynarken, süratini iyi kullanması ve oyunu iyi okuması ile takımda oyuncu eksikliğinde santrafor ve beklerde görev alabiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray forması ile sahaya çıktığı 32 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı isim Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösteriliyor.

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