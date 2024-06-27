Barış Alper Yılmaz: Bu jenerasyon çok iyi işler yapacak

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te 2-1 galip geldiğimiz Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Barış Alper maçla ilgili, "Ben takıma elimden geldiğinde faydalı olmak istiyorum. Zor bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, mutluyuz." dedi.

Hedefi başardıklarını söyleyen Barış Alper, 'Kamptan önce konuştuğumuzda tek hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi gruptan çıktık. Adım adım ilerleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Taraftarımız olmasa bu kadar ilerleyemeyecektik. Çok teşekkür ediyorum onlara da' diyen Barış Alper, 'Bu işin sırrı, çalışmak. Çalışarak buralara geldim. Bu ülkeye güvensinler. Bu jenerasyon çok iyi. İyi işler yapacağız. Bize destek olsun.' yorumunda bulundu.