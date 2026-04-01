  • Barış Alper Yılmaz: En büyük hayallerimden biriydi
Spor

Barış Alper Yılmaz: En büyük hayallerimden biriydi

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın sonrasında görüşlerini aktardı. 25 yaşındaki oyuncu, en büyük hayallerinden birinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu söyledi.

1 Nisan 2026 Çarşamba 00:52
Barış Alper Yılmaz: En büyük hayallerimden biriydi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇTAN BERİ HAK ETTİK"

Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor." dedi.

"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..."

Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.

