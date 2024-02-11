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Spor

Barış Alper Yılmaz, Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, dün akşam oynanan Başakşehir maçında yaptığı hareketle Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı.

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