8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Barış Alper Yılmaz, gole neden sevinmediğini açıkladı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

8 Şubat 2026 Pazar 19:39
Barış Alper Yılmaz, gole neden sevinmediğini açıkladı


Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.

Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

