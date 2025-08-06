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Spor

Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! ''Çocukluğumdan itibaren onu örnek aldım''

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılı değerlendirdi. Kariyerinden ve hedeflerinden bahseden Barış Alper Yılmaz idolünün Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. İşte detaylar...

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı! ''Çocukluğumdan itibaren onu örnek aldım''
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak gördüğünü söyledi.

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılı değerlendirdi ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Galatasaray kariyerini, hedeflerini ve milli takım performansını redbull.com'a değerlendiren milli futbolcu, "Galatasaray'da gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım." dedi.

Kariyerindeki en unutamadığı maça değinen Barış Alper, "Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı." diye konuştu.

CRİSTİANO RONALDO'YU İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEYEBİLİRİM."

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Milli takımda forma giydiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Milli takımın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da milli takım fark etmiyor. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum."

Gelecek hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, "Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak." dedi.

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