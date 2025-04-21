Barış Alper Yılmaz iki maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, bu hafta takımını yalnız bırakacak.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından bir maç ceza alan milli futbolcu, salı günü Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper, ligde son oynanan Bodrum FK maçında da sarı kart görmesinin ardından cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, ligde pazar günü oynanacak Eyüpspor maçında da takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.