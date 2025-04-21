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Spor

Barış Alper Yılmaz iki maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'ın 24 yaşındaki genç yıldızı Barış Alper Yılmaz cezaları nedeniyle Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçı ile Süper Lig'deki Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz iki maçta forma giyemeyecek!
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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, bu hafta takımını yalnız bırakacak.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından bir maç ceza alan milli futbolcu, salı günü Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper, ligde son oynanan Bodrum FK maçında da sarı kart görmesinin ardından cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, ligde pazar günü oynanacak Eyüpspor maçında da takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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