Bu sezon sarı-kırmızılı takımın en büyük çıkış yapan isimlerinin başında Barış alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, 46 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı. Okan Buruk'un jokeri Barış Alper, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.

54 MAÇA ÇIKTI

Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı. Genç oyuncu bu sezon Galatasaray ve Türk Milli Takımı formalarıyla toplamda 5 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi, milli oyuncunun 10 milyon TL olan ücretini 16.5 milyon TL'ye çıkardı ve oyuncusuna moral aşıladı.