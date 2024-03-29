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Spor

Barış Alper Yılmaz limitleri zorluyor! Yakaladığı istatistikler şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. 23 yaşındaki oyuncu oynadığı futbol ile hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olmayı başardı. İşte detaylar...

29 Mart 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz limitleri zorluyor! Yakaladığı istatistikler şaşkına çevirdi
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Bu sezon sarı-kırmızılı takımın en büyük çıkış yapan isimlerinin başında Barış alper Yılmaz geliyor.

Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, 46 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı. Okan Buruk'un jokeri Barış Alper, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.

54 MAÇA ÇIKTI

Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı. Genç oyuncu bu sezon Galatasaray ve Türk Milli Takımı formalarıyla toplamda 5 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi, milli oyuncunun 10 milyon TL olan ücretini 16.5 milyon TL'ye çıkardı ve oyuncusuna moral aşıladı.

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