16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz: O anda içimden öyle geldi
Spor

Barış Alper Yılmaz: O anda içimden öyle geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 01:23
Barış Alper Yılmaz: O anda içimden öyle geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ TAKIM HEDEFİ"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızı özlemişiz. Çok güzel bir ambiyans vardı. Onlar bizim itici gücümüz. Bugün gol attım ama bireysel hedefimiz geride, önceliğimiz takım hedefi. Tabii ki mutluyuz. Daha iyi olacağız, bunun için çalışıyoruz. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. Ondan çok şey öğreniyoruz. Mutluyuz." dedi.

"HER ŞEY GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN"

Açıklamalarında devam eden milli yıldız, "Biz takım için oynuyoruz, bireysel olarak bir yere kadar gidemezsiniz. Her şey Galatasaray'ın başarısı için. Mutluyuz, böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA

Yaptığı gol sevinci hakkında da konuşan Barış, "Bazen duyguları kontrol edemiyorsunuz. Nabız yükseliyor. O anda içimden öyle geldi." sözlerini sarf etti.

