  Barış Alper Yılmaz: Osimhen 'sen at' dedi
Spor

Barış Alper Yılmaz: Osimhen 'sen at' dedi

Barış Alper Yılmaz, derbi galibiyetinin ardından şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 22:38
Barış Alper Yılmaz: Osimhen 'sen at' dedi
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." dedi.

Milli takım ve Dünya Kupası için konuşan Barış Alper Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Barış Alper, son olarak, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz." açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
