Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyeti taraftarlara armağan eden Barış Alper, "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler." ifadelerini kullandı.

Takım halinde hareket ettiklerini dile getiren Barış Alper, "Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.