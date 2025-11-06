İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1358
  • EURO
    48,5714
  • ALTIN
    5374.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun
Spor

Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun

Galatasaray'da Ajax karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve etkili bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz sözlerinde, '. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler.' cümlelerini kullandı.

Haber Merkezi6 Kasım 2025 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyeti taraftarlara armağan eden Barış Alper, "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler." ifadelerini kullandı.

Takım halinde hareket ettiklerini dile getiren Barış Alper, "Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.