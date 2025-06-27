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Spor

Barış Alper Yılmaz transferini duyurdular! Dünya devi teklifini iletti

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz, için birçok teklif geliyor. Milli futbolcu için son teklif ise İtalyan devi Inter'den geldi.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz transferini duyurdular! Dünya devi teklifini iletti
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transferle gündeme gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu için son iddia İtalya'dan geldi.

INTER PEŞİNDE

Calciomercato'da yer alan habere göre, Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcu için teklifin detayları yer almadı.

35 MİLYON EURO

Barış Alper ile Almanya'dan Leipzig'in de ilgilendiği ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den de talipler olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın ise başarılı futbolcusu için talebinin 35 milyon euro olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasraray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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