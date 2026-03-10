Barış Alper Yılmaz: Turu geçmek istiyoruz

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz." dedi.

Barış Alper, Liverpool eşleşmesi ve Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım Güzel bir rekabet oluyor saha içinde." cevabını verdi.