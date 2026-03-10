İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz: Turu geçmek istiyoruz
Spor

Barış Alper Yılmaz: Turu geçmek istiyoruz

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Liverpool galibiyetinin ardından takım olarak bu seviyeye hazır olduklarını gösterdiklerini söyledi. Milli futbolcu, Anfield'daki rövanş maçında da turu geçmek istediklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 23:45 - Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz." dedi.

Barış Alper, Liverpool eşleşmesi ve Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım Güzel bir rekabet oluyor saha içinde." cevabını verdi.

