Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, göz dolduruyor

Galatasaray'da takıma her yıl yeni yıldızlar katılsmasına rağmen sarı-kırmızılı kulüpte parlayan iki kişi hiç değişmiyor.

Yaz transfer döneminde son anda takımda kalan Barış Alper Yılmaz ve takımdaki yerini hiçbir zaman kaptırmayan Yunus Akgün, yaptıkları skor katkısıyla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında zirvede tutuyor.

Konya maçında Barış iyi oyunuyla, Yunus da skora katkısıyla fark oluşturdu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, her iki genç öğrencisini de motive tutabilmek için düzenli olarak özel görüşmeler yapıyor.

PERFORMANSLARI

Bu sezon Yunus Akgün, 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Barış Alper, 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.