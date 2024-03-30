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Spor

Barış Alper Yılmaz'a 16 milyon euroluk teklif

Bu sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper için ısrarcı davranan İtalyan ekibi Napoli, 12 milyon avroluk teklifi 16'ya çıkardı.

Türkiye30 Mart 2024 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'a 16 milyon euroluk teklif
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Galatasaray'ın genç jokeri Barış Alper Yılmaz için Napoli'nin ilgisi giderek ciddileşiyor.

Okan Buruk'un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle 'Joker' olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon avrosu garanti bonuslarla 20 milyon avroyu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibinin garanti ücret teklifini 16'ya, başarı bonuslarıyla birlikte toplam tutarı da 25 milyon avroya çıkardığı belirtildi.

Devre arasında gelen ilk teklifte sarı kırmızılı yönetim 23 yaşındaki başarılı oyuncu için 20 milyon avro garanti ücret talep etmişti.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'ın geçtiğimiz günlerde Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso ile bir araya geldiği iddia edildi. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper konusunda aceleci davranmak istemiyor. Oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan sarı kırmızılı yönetim, Barış'ın EURO 2024'te piyasasının daha da artacağını öngörüyor. Yönetim, İtalyan ekibiyle şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Eğer Barış Alper gitme konusunda ısrarcı olursa pazarlıklar somut bir şekilde başlayacak.

DALYA HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında süre alması hâlinde sarı kırmızılı formayla 100. resmî maçına çıkacak. Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nden 21 milyon liraya alınan Barış Alper, üçüncü sezonunda takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmayı başardı.

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