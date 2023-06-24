Barış Alper Yılmaz'a Avrupa kancası!

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda hem Galatasaray formasıyla hem de Milli Takım formasıyla gösterdiği performans alkış aldı. Genç futbolcu için Avrupa devlerinin sıraya girdiği öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği karar belli oldu.

BARIŞ ALPER İLE 2027'YE KADAR

Galatasaray, özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

GALATASARAY FORMASINI ONURLA, GURURLA TAŞIYORUM'

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyum. 1 yıl daha uzatmış bulunmaktayım. 2 sene önce geldim. 2 senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Bundan sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetimimiz, teknik heyetimize çok teşekkür ederim. Bu sezon inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Rize Özel İdare Spor altyapısında yetişen Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demir ve Ankara Keçiörengücü formaları giydi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödedi. Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nda 5 maçta forma şansı buldu.

Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasını 32 maçta giydi. Genç futbolcu bu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez havalandırdı ve 6 asist üretti.

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Geride kalan sezonda Galatasaray forması ile büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için art arda teklifler geldi.

TEKLİF GELDİ VE OKAN BURUK'UN KARARI

Gösterdiği performans ile dikkat çeken genç futbolcu için İtalya'dan Lazio'nun yanı sıra, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı belirtildi.