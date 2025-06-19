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  • Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha! Hollanda devinin radarına girdi
Spor

Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha! Hollanda devinin radarına girdi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Bundesliga ve Premier Lig'den talipleri olan Barış Alper Yılmaz, Hollanda ekibi Ajax'ın radarına girdi. İşte detaylar...

AKŞAM19 Haziran 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha! Hollanda devinin radarına girdi
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Transferfeed'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Barış Alper, Ajax'ın radarına girdi. Haberin detaylarında Hollanda temsilcisinin 25 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Fiziksel gücüyle ön plana çıkan Barış Alper'in adı, birçok Almanya Bundesliga ve Premier Lig takımlarıyla da anılıyor. Galatasaray'ın başarılı oyuncu için istediği bonservis bedeli ise 30 milyon euro civarında. Bu sezon 48 karşılaşmaya çıkan Barış Alper, 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.

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