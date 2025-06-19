Transferfeed'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Barış Alper, Ajax'ın radarına girdi. Haberin detaylarında Hollanda temsilcisinin 25 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Fiziksel gücüyle ön plana çıkan Barış Alper'in adı, birçok Almanya Bundesliga ve Premier Lig takımlarıyla da anılıyor. Galatasaray'ın başarılı oyuncu için istediği bonservis bedeli ise 30 milyon euro civarında. Bu sezon 48 karşılaşmaya çıkan Barış Alper, 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.