Barış Alper Yılmaz'a dev ilgi! İtalyan devi ve Suudi kulüpler devrede

Barış Alper Yılmaz'a Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu, transferin gözde isimlerinden biri oldu.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçmediği isimlerin başında geliyor. Milli futbolcu, aldığı sürenin yanı sıra farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 41 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 kez fileleri sarsan Barış Alper, 12 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

SÜPER LİG'DE NE YAPTI?

Trendyol Süper Lig'de 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 9 asistin altına imza attı. Barış Alper, ligde 12 asisti bulunan Asensio'nun ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol, 1 de asist üretti. Barış Alper, Devler Ligi'nde skor katkısından daha çok takımını hücuma taşıyan ve takım arkadaşlarının ileride çoğalmasını sağlayan özelliğiyle ön plana çıktı.

Barış Alper, lig aşamasında İstanbul'da elde edilen Liverpool galibiyetinde başroldeydi. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda pozisyonda milli futbolcu vardı. Juventus karşısında turun kilidini de Barış Alper Yılmaz açtı. Uzatmaya giden mücadelede 1 gol atan, 1 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın son 16 turuna kalmasında etkili oldu.

TÜRKİYE KUPASI

Barış Alper, sarı kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasını lider bitirmesine de 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

JOKER OLDU

Milli futbolcu, bulduğu sürenin yanı sıra sezon içinde Okan Buruk'un yine jokeri oldu. 25 yaşındaki oyuncu, hücum hattının sol tarafının yanı sıra sağ kanat ve santrforda forma giydi.

İLGİ SÜRÜYOR

Başarılı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Suudi Arabistan'dan da ilginin hala sürdüğü öğrenildi.[TRT Spor]

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

