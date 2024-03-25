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  • Barış Alper Yılmaz'a yakın markaj! Bir İtalyan devi daha talip
Spor

Barış Alper Yılmaz'a yakın markaj! Bir İtalyan devi daha talip

Bu sezon Galatasaray'ın joker oyuncusu olmayı başaran ve oynadığı her bölgede üst seviye bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan bir talip daha çıktı. 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte o Serie A kulübü...

Sabah25 Mart 2024 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'a yakın markaj! Bir İtalyan devi daha talip
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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim gösterdiği performansla bir İtalyan devinin daha listesine girdi. İşte detaylar...

BİRÇOK TAKIMIN YAKIN TAKİBİNDE

Sarı-kırmızılılarda ezeli rakip Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor. Cimbom'da bu isimlerden birisi de Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın yakın takibine girmeyi başardı.

BİR İTALYAN DEVİ DAHA TALİP!

Futbolcuyla özellikle İtalyan devi Lazio'nun yakından ilgilendiği biliniyordu. Barış Alper ile ilgili olarak flaş bir gelişme daha yaşandı. Lazio'nun yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu...

JUVENTUS'UN RADARINDA

Genç oyuncu bu kez Juventus'un radarına girdi. Çizme ekibinin yetkililerinin 23 yaşındaki yıldızı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Juventus'un sezon sonunda cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda çıktığı 46 maçta 4 gol attı ve 8 asiste imza attı.

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