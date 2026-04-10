Barış Alper Yılmaz'dan 200. maç

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda 200. resmi maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray pazar günü evinde Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada görev alması durumunda kulüpteki kariyerinde önemli bir anı yaşayacak. Barış Alper, Körfez ekibiyle oynanacak mücadeleyle birlikte Galatasaray'da 2. kez dalya diyecek.

199 MAÇTA 36 GOL ATTI

2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda bugüne kadar 199 resmi maçta görev aldı. Süper Lig'de 136, Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da da 4 olmak üzere çıktığı 199 karşılaşmada 36 gol sevinci yaşadı.

5 KUPA KAZANDI

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde şampiyonluklar yaşarken, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı da kazandı. Barış Alper Yılmaz, bu süreçte Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 5 kupa sevinci yaşadı.

BU SEZON TAKIMDA EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un değişmez isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı. Buruk'un jokeri olan Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılılarda en çok maça çıkan futbolcu konumunda da bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 25, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Türkiye Kupası'nda 4 ve Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 43 maçta oynadı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Barış Alper Yılmaz ligde attığı 7 golle de Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den sonra Aslan'da bu alanda en çok gol kaydeden 3. futbolcu olarak yer alıyor.

DEVLER LİGİ'NDE İLK GOLÜ JUVENTUS'A

Başarılı performansını Şampiyonlar Ligi maçlarında da sergileyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon son 16 play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus ile oynanan müsabakada kariyerinde bir ilki yaşadı. Barış Alper, uzatmalara giden müsabakanın son anlarında rakip fileleri havalandırdı ve Devler Ligi'nde ilk gol sevincini yaşadı.

GÖZTEPE MAÇINA KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmandaki Göztepe karşılaşmasında da bir ilki yaşadı. Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda kaptanlık pazubendini koluna geçiren Barış Alper, sarı-kırmızılılarda ilk kez kaptanlık heyecanı yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, 2 Nisan 2024 tarihinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'taki Hatayspor müsabakasıyla da sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkmıştı.