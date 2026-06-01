Barış Alper Yılmaz'dan A Milli Takım'da 3. gol

Kuzey Makedonya karşısında ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kariyerindeki 3. golünü kaydetti.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 3. gol sevinicini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynarken, ay-yıldızlıların 4. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 70. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin, Arda Güler ile paslaşmasının ceza sahası içine girip sağ taraftan pasında kale önünde bulunan Barış Alper'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 3. golünü attı.

Maça yedek başlayan Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna girdi.

