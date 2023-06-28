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Spor

Barış Alper Yılmaz'dan kaza sonrası ilk açıklama

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz bayram nedeniyle memleketi Rize'ye giderken Giresun'un Görele ilçesinde aracıyla trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncu kaza sonrası bir açıklama yayınladı.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan kaza sonrası ilk açıklama
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından bir açıklama yayımladı. Milli futbolcu, hem kendisinin hem de diğer araçtaki sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde bir trafik kazası geçiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kazaya dair bir açıklama yayımladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde yaşadığımız trafik kazası dolayısıyla mesaj atan ve arayan herkese teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz. Karşı tarafın sağlık durumu da şükürler olsun iyi. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu, sağlıklı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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