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  • Barış Alper Yılmaz'dan bir ilk! Performansı ile rüzgar gibi esiyor
Spor

Barış Alper Yılmaz'dan bir ilk! Performansı ile rüzgar gibi esiyor

Dün akşam oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında sarı kırmızılı ekibin gol perdesini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz araladı. Bu golle birlikte genç futbolcu Barış Alper, kariyerinde bir ilke imza attı. İşte detaylar...

11 Şubat 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan bir ilk! Performansı ile rüzgar gibi esiyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, müsabakada attığı golle kariyerinde bir ilki başardı.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Müsabakanın 25. dakikasında Fernando Muslera'nın savunma arkasına attığı uzun topta rakip ceza sahasında kontrol yapan Barış Alper Yılmaz, rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla fileleri havalandırdı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilke imza attı. Genç oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta üst üste gol sevincini ilk kez yaşadı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 37 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, söz konusu müsabakalarda 4 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu bunun yanında da 5 kez asist performansı sergiledi.

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