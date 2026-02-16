Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi konuştu.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları:

"KOLAY OLMAYACAK"

"Öncelikle gerçekten kolay bir maç olmayacak. Bu maçın önemi hem takımımız hem de ülkemiz için çok önemli olacak. Çok iyi hazırlandık. Juventus'u çok iyi analiz ettik. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz hazırız. İnşallah güzel bir maç olur."

"ZOR OLACAK"

"Juventus'u analiz ettiğimizde, gerçekten atletik oyuncuları var. Bizim takımımızda atletik oyuncular var. Güzel bir maç olacak. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım biz kazanırız."

KENAN YILDIZ

"Kenan Yıldız çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Umarım çok iyi oynar ama biz kazanırız."

"İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ"

"Taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah Juventus karşılaşmasını kazanırız."

"ONUNLA KONUŞMADIM"

"Kenan Yıldız ile konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Bize karşı iyi oynasın ama biz kazanalım."

"DEVLER LİGİ VİTRİN"

"Şampiyonlar Ligi, futbolcular için bir vitrin. Herkes burada en iyi şekilde kendini göstermek ister."

LANG TRANSFERİ VE FORMA REKABETİ

"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Hocam görevi hak edene veriyor. Kime formayı veriyorsa, o formayı hak etmiştir.