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  • Barış Alper Yılmaz'ın isteyeni bitmiyor! Bir İngiliz devi daha talip oldu
Spor

Barış Alper Yılmaz'ın isteyeni bitmiyor! Bir İngiliz devi daha talip oldu

Bu sezon Galatasaray'a büyük bir ivme yakalayan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. 23 yaşındaki genç yıldızı son olarak İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham'da listesine ekledi.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'ın isteyeni bitmiyor! Bir İngiliz devi daha talip oldu
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Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın Galatasaray'da bu sezon yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Başarılı oyuncu için belirlenen bonservis ücreti de belli oldu. İşte detaylar...

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

TOTTENHAM İSTEKLİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, sarı kırmızılı takımda bu sezon yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Haberde sarı kırmızılı takımın, genç oyuncusu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

MANU DA İSTİYOR

Bununla birlikte, Barış Alper'in İngiliz devi Manchester United tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 51 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

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