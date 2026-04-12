12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
  Barış Alper'den bir başarı daha! İkinci kez dalya dedi...
Spor

Barış Alper'den bir başarı daha! İkinci kez dalya dedi...

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor maçıyla birlikte Galatasaray'da 200. resmi maçına ulaştı ve ikinci kez dalya dedi.

AA12 Nisan 2026 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

