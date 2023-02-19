Ülkemizi sarsan deprem felaketini Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş, Alman televizyon kanalı ZDF'ye anlattı.

İşte Barış Başdaş'ın açıklamaları:

Deprem gecesi kulüp tesislerinde kaldığını söyleyen Barış Başdaş, "Aniden sallanmaya başladık. Uyandım ve etrafa baktım. 3-4 saniye sonra yatağın sağına doğru düştüm. Atom bombası atılmış gibi hissettim. Sonra koşmaya başladım. Elektrik kesildi. Duvarlardan küçük taşlar ve tozlar dökülüyordu. İkinci kattan aşağı atladım ve bileğimi burktum. Aşağı atlayınca, her yeri kanayan bir takım arkadaşımı gördüm." dedi.

"HAVA BUZ GİBİYDİ..."

Enkazdan kurtulan insanların soğukta zorlu günler yaşadığını belirten Barış Başdaş, "Hava çok soğuktu. İnsanlar o an uyuduğu için kısa kıyafetler giymişti. Kar yağıyordu, hava buz gibiydi. Birçok insanın, sıcak bir şeyler giymek için evlerine dönecek durumu bile yoktu." ifadelerini kullandı.