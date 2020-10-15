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Spor

Barış Başdaş: Kalbim Galatasaray için atıyor

Fatih Karagümrük'ten Bundesliga 2 ekibi Hannover'e transfer olan Barış Başdaş, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Barış, 'Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor.' dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:36 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:36
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Bundesliga 2 ekibi Hannover'de forma giyen Barış Başdaş, kulübün internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GHEORGHE HAGİ KAHRAMANIM"

Galatasaray taraftarı olduğunu ve idolünün de Hagi olduğunu kaydeden Barış, "Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor. Ama profesyonel bir oyuncuyum ve şu anda Hannover'deyim, kalbim Hannover için atıyor. Çocukluk kahramanlarım ailem diyebilirim. Futbolda ise, Gheorghe Hagi. Galatasaray'da oynadığı ve UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde yaptıkları nedeniyle o benim kahramanım." dedi.

Aachen altyapısında yetiştikten sonra Kasımpaşa için 2009'da Almanya'dan ayrılan 30 yaşındaki oyuncu, 12 yıl sonra tekrar Almanya'da oynamak biraz farklı hissettirdi. Futbol, Almanya'da çok disiplinli oynanıyor ve bence Bundesliga 2, dünyanın en iyi 2. ligi. Tekrar Almanya'da olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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