Barış Göktürk: Çok iyi bir kadro kuruyoruz

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığından çekilen ve Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Göktürk, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda genel kurul süreci ve projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraftar ve kongre üyelerinin sorularını da cevaplayan Göktürk, sadece haksız rekabetin engellenmesini, saha içinde adil rekabetin sağlanmasını istediklerini ifade ederek Aziz Yıldırım'ın bu sene bunu kesinlikle sağlayacağına gönülden inandığını kaydetti.

Göktürk, toplantı sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İnşallah sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye tekrar başkan olacak. 12 yıllık fetret dönemini bitirecek ve Fenerbahçe'nin 120'nci yılında şampiyon olmasını sağlayacak. Gençlik ve tecrübeyi birleştiriyor. Dinamizmle geliyoruz. İki tane santrfor alıyoruz. Herkes rahat olsun, çok iyi bir kadro kuruyoruz. Doğru futbol aklıyla Fenerbahçe'nin gelecek yıllarını da garanti altına alacağız. " dedi.

Yıldırım'ın listesinde yedek üyeler arasındaki Volkan Akan ve Savaş Adalet'in de eşlik ettiği Göktürk, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.