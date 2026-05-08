  • Barış Göktürk: Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de başkan adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekilen Barış Göktürk, açıklamalarda bulundu. Göktürk, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübü düzlüğe çıkaracak isim olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin fetret devrinden geçtiğinin altını çizen Göktürk, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor ve ciddi maddi problemler var. Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak ve ancak Aziz Yıldırım'ın olağanüstü gayretleriyle çıkabilir. Kendisini destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe, hak ettiği şampiyonlukları yeniden kazanır. 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı. Basketbolda 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, voleybolda Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Aziz başkan, benim ve arkadaşlarımızın yaptığı çağrıya kulak verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır." açıklamasını yaptı.

