Barış Göktürk'ten dikkat çeken Aziz Yıldırım paylaşımı!

Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen ve Yıldırım'ın yönetimine giren Barış Göktürk, sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yaptı.

Kısa sürede gündem olan paylaşımında Göktürk, "Lütfen dezenformasyona itibar etmeyin! Hiç kimse Aziz Yıldırım'ı listesine davet edecek kadar cüretkar olamaz! Öncelikle birlik ve beraberlik ortamını bozmak isteyenlere prim vermeyelim. Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim! Korkunun ecele faydası yok! Sayın Aziz Yıldırım'ın planladığı futbol kadrosu ve kuracağı yönetim kurulu Fenerbahçe'yi 120. Yılında şampiyon yapacak" ifadelerini kullandı.

Bir diğer başkan adayı Hakan Safi'nin, Aziz Yıldırım'ı listesine davet ettiği iddiaları gündeme gelmişti.