Barış Pınarı’na Koç’tan destek
Fener’in Başkanı, “Barış Pınarı Harekatı’nın amacı Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek. İnşallah en kısa zamanda hedefine ulaşır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin” diye konuştu.
- Star Spor
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç’tan Barış Pınarı Harekatı’na destek geldi. Ülker Stadı’nda erkek ve kadın voleybol takımları için düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Koç, “Şu an ülkedeki en önemli gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin. Milli Takım’ın alacağı galibiyetler Mehmetçiğe moral olacaktır” dedi. Fener’in Başkanı, “Bilcee, hem erkek hem de kadın voleybol takımızın forma sponsoru oldu. Bizim başlayan birlikteliğin şampiyonluklarla devam etmesini diliyorum.. İnşallah sezon sonunda iyi ki Fenerbahçe’ye sponsor olmuşuz derler. Markaların buralara yaptıkları yatırımların geri dönüşü olduğu takdirde yatırımlarını artırıyorlar. Bugün Türk sponsorunun sponsora ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.
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