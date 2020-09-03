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Spor

Barış Sungur'un transferinin iptal nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur'un, Kırşehir Belediyespor'a kiralık olarak verilmesi gündeme gelmişti. Genç futbolcunun transferi son anda iptal oldu. Kırşehir temsilcisinin sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinin kabul edilmemesi üzerine Barış Sungur Fenerbahçe'ye döndü.

IHA03 Eylül 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:43
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor’a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için Kırşehir’e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti. Kırşehir Belediyespor’a önerilen sözleşmede ’Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11’de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe’ye geri döner’ maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak ’Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur’ dedi. Barış Sungur’un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig’den birçok kulüp teklifte bulunuyor.

18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor’dan Fenerbahçe’ye gelmişti.

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