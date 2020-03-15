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  • Ahmet Ağaoğlu'dan sitem! ''Bariz penaltımız verilmedi''
Spor

Ahmet Ağaoğlu'dan sitem! ''Bariz penaltımız verilmedi''

Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, 32. dakikada penaltı bekledi.

15 Mart 2020 Pazar 18:56 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 19:03
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Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, Başakşehir'i ağırladı.

Müsabakanın 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Anthony Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Başakşehirli Martin Skrtel ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme'ye hakem Fırat Aydınus'un cevabı "Devam" oldu. Bordo - mavili taraftarlar, bu pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

AHMET AĞAOĞLU: BARİZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın penaltı beklediği pozisyon hakkında, "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız" dedi.

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