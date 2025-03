Barry Ferguson: Fenerbahçe'ye karşı en iyi halimizle sahada olacağız

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İskoçya temsilcisi Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson, zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maça hazırız. En iyi halimizle sahada olacağız." dedi.

Rangers'ta teknik direktör Ferguson ile Rumen oyuncu Ianis Hagi, yarın Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar iyi bir performans sergilediklerini belirten Barry Ferguson, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Çok iyi bir takım. En üst kalitede bir teknik direktöre sahipler. Maçı ciddiye alıyoruz. Kesinlikle zor bir müsabaka olacak. Maça hazırız. En iyi halimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Ferguson, "Jose Mourinho, her yerde kupalar kazanmış birisi. Benim için kesinlikle üst seviye. Ona karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin en az 10 maçını izledik ve analiz ettik. Mourinho'nun oynattığı oyunu defansif olarak tanımlamam. Kanat bekler de her zaman hücuma dahil oluyorlar. Seri oynayan bir takım. Oyuncular da maçın zor olacağının farkında. İyi bir performans bekliyorum. Fenerbahçe'nin evinde nasıl oynayacağını iyi analiz ettik. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi kaliteli oyuncuları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Farklı senaryoları çalıştık." şeklinde görüş belirtti.

"RIDVAN, HER ZAMAN GÜVENEBİLECEĞİM BİR OYUNCU"

Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz ile ilgili de görüşlerini paylaşan İskoç çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz'ı her zaman beğendim. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Sakatlıklar yaşadı. Şu an fit durumda. Bizim için sağ bek oynadı. Esas pozisyonu sol bek. Rıdvan, her zaman güvenebileceğim bir oyuncu. Onu farklı mevkilerde oynattığımda asla şikayet etmiyor. Bu tavrını her zaman beğendim. Daha fazla maça çıktıkça iyi oynayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

IANİS HAGİ: "BENİM İÇİN İSTANBUL'DA OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Rangers'ın Rumen futbolcusu Ianis Hagi, yarınki maçı İstanbul'da oynamalarının kendisini motive eden önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Hagi, "İstanbul'da doğdum. Burada ailece çok anılarımız var. Hepsi iyi anılar. Yarının tadını çıkaracağım. Benim için önemli bir gün. Hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Babası Gheorghe Hagi ile maçlardan önce ve sonra konuştuğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Babam, Avrupa maçlarının zorluğunu çok iyi biliyor. O da Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki, benim için İstanbul'da oynamak çok önemli. İstanbul, daha iyi oynamam için beni motive eden bir unsur. En büyük motivasyonum Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers için kanımın son damlasına kadar mücadele ettim. Yarın da aynısını yapacağım." ifadelerini kullandı.

Rangers ile 2025-2026 sezonu sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması ve adının Türk takımlarıyla anılmasına ilişkin bir soruyu Ianis Hagi, "Şu anda geleceğim hakkında konuşmak doğru değil. Tamamen Rangers'a ve yarınki maça odaklıyım. Avrupa'da oynamayı iple çekiyordum. Çok heyecanlıyım. Kariyerim için konuşmak şu an mantıklı değil. Futbolda her şey çok hızlı değişir." şeklinde yanıtladı.