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Spor

Barry Ferguson: Fenerbahçe'ye karşı tur atlama konusunda umutluyum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kazandıkları maçın rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek Rangers'ın genç teknik direktörü Barry Ferguson açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi12 Mart 2025 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Barry Ferguson: Fenerbahçe'ye karşı tur atlama konusunda umutluyum
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1'in rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson, maç öncesinde konuştu.

Fenerbahçe'yi elemek istediklerini söyleyen Ferguson, "Fenerbahçe'ye karşı tur atlama konusunda umutluyum. Elimizde büyük bir fırsat var, yarın bunu kullanmamız lazım. Çeyrek final için hazırız! Fenerbahçe de çok istekli olacaktır. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz kendi oyunumuzla sahada olacağız. Rangers için önemli bir maç, heyecanlıyım ve oyuncularım da heyecanlı olacak.

Fenerbahçe büyük bir kulüp ve onlar da çeyrek final için mücadele edecek. Çok iyi hazırlandık. Henüz ilk yarıyı oynadık, bu iş daha bitmedi. Yarın akşam bu işi bitirmek istiyoruz. Bu maç için tüm kadroma güveniyorum." dedi.

"RÖVANŞIN ZOR OLACAĞINI BELİRTTİM"

Soru: "Jose Mourinho'nun 'Erken sevinmesinler, tur daha bitmedi' sözleri için ne diyeceksiniz?"

Barry Ferguson: "Oyuncularıma şunu söyleyebilirim; sahaya çıksınlar ve oyundan keyif alsınlar. Soyunma odasında odaklansınlar, müzik açsınlar. Onlara söylediğim bu. Odaklandıkları sürece, sonuç alabilirler. Maçtan sonra da bunu söyledim. Rövanşın da zor olacağını belirttim."

Rangers ile Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 3-1'in rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson, maç öncesinde konuştu.

Fenerbahçe'yi elemek istediklerini söyleyen Ferguson, "Fenerbahçe'ye karşı tur atlama konusunda umutluyum. Elimizde büyük bir fırsat var, yarın bunu kullanmamız lazım. Çeyrek final için hazırız! Fenerbahçe de çok istekli olacaktır. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz kendi oyunumuzla sahada olacağız. Rangers için önemli bir maç, heyecanlıyım ve oyuncularım da heyecanlı olacak.

Fenerbahçe büyük bir kulüp ve onlar da çeyrek final için mücadele edecek. Çok iyi hazırlandık. Henüz ilk yarıyı oynadık, bu iş daha bitmedi. Yarın akşam bu işi bitirmek istiyoruz. Bu maç için tüm kadroma güveniyorum." dedi.

"RÖVANŞIN ZOR OLACAĞINI BELİRTTİM"

Soru: "Jose Mourinho'nun 'Erken sevinmesinler, tur daha bitmedi' sözleri için ne diyeceksiniz?"

Barry Ferguson: "Oyuncularıma şunu söyleyebilirim; sahaya çıksınlar ve oyundan keyif alsınlar. Soyunma odasında odaklansınlar, müzik açsınlar. Onlara söylediğim bu. Odaklandıkları sürece, sonuç alabilirler. Maçtan sonra da bunu söyledim. Rövanşın da zor olacağını belirttim."

Rangers ile Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da karşı karşıya gelecek.

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